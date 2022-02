OL : Bosz affirme son désir de monter au classement avant Monaco

Ndombélé et Faivre sont "prêts à jouer" contre Monaco

🎙 Le coach Peter Bosz lors du point-presse avant #ASMOL : "On a joué le dernier match avec beaucoup de jeunes. C'est bien pour le club et l'#AcademyOL. @RomainFaivreoff et Tanguy #Ndombele se sont entrainés deux fois avec nous. Ils sont prêts à jouer pour le match à Monaco." pic.twitter.com/Qwhn4YABqC

Victorieux face à l'OM mardi soir (2-1) l'OL surfe sur une série de 3 victoires consécutives en Ligue 1 et est remonté à la 7ème position du classement. De quoi arborder le déplacement à Monaco, samedi lors de la 23ème journée (21 heures), en confiance ? La réponse de Peter Bosz : "Il faut rester calme et concentré face à Monaco. Les joueurs qui ont joué face à Marseille méritent aussi d’être alignés face à Monaco, parce qu’ils ont bien joué. On est mieux au classement, mais on veut être encore plus haut", a indiqué le technicien hollandais, ce jeudi en conférence de presse.Pour cette rencontre face à un club princier situé à 1 point derrière, Lyon pourra s'appuyer sur deux de ses nouvelles recrues,. Sietseront forfaits, Lucas Paqueta pourrait jouer, lui qui a effectué son retour du Brésil après les éliminatoires de la Coupe du monde et s'est entraîné ce jeudi matin.Également présent en conférence de presse, Anthony Lopes a exprimé son sentiment sur la période traversée par l'OL, conscient du besoin plus qu'impératif de points.On doit être quasiment irréprochable à chaque match. Il faut s’accrocher au wagon et enchaîner les résultats positifs pour aller plus haut. On a un gros mois de février. Les matchs qui vont arriver sont très importants. On est dans une bonne dynamique, mais on est encore dans l’urgence de points", a analysé le gardien.