OL : Bosz affiche sa confiance avant Lorient

Une victoire pour s'offrir une place au sommet de Ligue 1. En cas de succès à Lorient, mercredi en match de retard de la 2ème journée de Ligue 1, l'OL passerait devant le RC Lens et se hisserait alors à la hauteur du PSG et de l'OM dans ce début d'exercice 2022-2023. Surfant sur un large succès obtenu face à Angers (5-0), la formation entraînée par Peter Bosz a affiché un rendement qui a su séduire le technicien hollandais comme il l'a affirmé ce lundi devant la presse.

"Ce ne sera pas facile"

"On a joué quatre fois à la maison, il ne faut pas l’oublier non plus. J’ai beaucoup de confiance par rapport à ce que j’ai vu…", a glissé l'entraîneur de l'OL, qui n'a pas non plus souhaité prendre de haut la formation de Régis Le Bris, belle surprise de cet exercice, à la 6ème position du championnat de France. "Lorient a bien démarré sa saison. Ils avaient fait un très bon match à Rennes (succès 0-1, ndlr) . On sait qu’on peut devenir co-leaders en cas de victoire. Il faut gagner ce match et on parlera de tout ça ensuite. Ce ne sera pas facile", a anticipé Bosz.



Si les intégrations des recrues à l'OL demandent encore à être perfectionnées, les progrès dans le jeu sont notables, à en croire le technicien âgé de 58 ans. "On a des principes de jeu et si on les met en application, on ne concède pas beaucoup d’occasions. On ne donne pas beaucoup d’occasions à l’adversaire. On ne se met pas en danger. C’est grâce à la qualité de nos joueurs, au leadership de certains", a-t-il indiqué, bien conscient de la jeunesse de son effectif, et notamment celle de Malo Gusto (19 ans). Le latéral a frôlé l'expulsion face à Angers et son entraîneur l'a appelé à progresser tactiquement et défensivement.