OL : Boateng non retenu dans le groupe contre Nice

Le groupe lyonnais pour la réception de Nice, ce samedi à 21h ! 🦁🔴🔵#OLOGCN #AliExpress pic.twitter.com/7WJhAgY4OI

— Olympique Lyonnais (@OL) February 11, 2022

Retours de Toko Ekambi et Aouar

Arrivé en septembre dernier à l'OL avec le statut de champion du monde (2014), Jérôme Boateng a probablement perdu quelques points dans l'esprit de son entraîneur, Peter Bosz. En effet, le défenseur central est absent du groupe des joueurs retenus par le technicien hollandais afin de défier Nice, samedi soir au Groupama Stadium dans l'optique de la 24ème journée de Ligue 1 (21 heures). Une absence forcément remarquée alors que le joueur compte 19 matchs joués toutes compétitions confondues depuis son arrivée en France.Pour cette rencontre importante face au club azuréen, Lyon comptera tout de même sur des retours. Karl Toko Ekambi, qui a terminé troisième de la CAN avec le Cameroun, est bien là. Absent depuis le 27 janvier dernier pour cause d'une élongation musculaire à la cuisse droite, Houssem Aouar a également été retenu par Peter Bosz dans le groupe. Rayan Cherki, blessé à Monaco, est forfait, tout comme Jason Denayer. Comme indiqué par Bosz en conférence de presse d'avant-match, Jeff Reine-Adélaïde, qui avait été victime d'une blessure au ligament collatéral fibulaire du genou, continue sa reprise et évoluera avec la Nationale 2 ce week-end.: Lopes, Pollersbeck, Bonnevie - Dubois, Gusto, Da Silva, Diomande, Lukeba, Emerson, Henrique - T. Mendes, Keita, Ndombele, Paqueta, Caqueret, Aouar - Barcola, Dembélé, Faivre, Toko Ekambi, Kadewere.