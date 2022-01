Après une petite saison passée à Manchester City, Jérôme Boateng a pris la direction du Bayern Munich à l'été 2011, club qu'il n'a plus quitté une décennie durant. Dix ans plus tard, l'international allemand a décidé de tenter une nouvelle fois l'expérience à l'étranger en signant un contrat avec l'Olympique Lyonnais. Un choix que le défenseur expérimenté a justifié.



Dans un entretien accordé ce lundi au site officiel de la Ligue 1, Jérôme Boateng a donc expliqué les raisons de sa venue : "J'avais la possibilité de rester en Bundesliga, ou encore de disputer la Ligue des champions ailleurs. Mais ce n'était pas ma priorité. Mon objectif était de découvrir quelque chose d'autre : un nouveau pays, une nouvelle langue. C'est pourquoi mon choix s'est fixé sur l'OL."

"Pas une décision simple"



Quatre mois après son arrivée dans le Rhône, et malgré quelques difficultés, l'Allemand ne regrette rien : "J'ai vu beaucoup de potentiel ici. Je suis heureux de découvrir un nouveau championnat après autant d'années passées en Allemagne. Ce n'était pas une décision simple à prendre pour ma famille. J'ai eu besoin d'adhérer à un projet et de discuter avec le coach et les dirigeants du club." Reste désormais à aider l'Olympique Lyonnais à retrouver des couleurs lors de la seconde partie de saison.