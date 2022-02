Alors que l'Olympique Lyonnais se doit de réussir un bon résultat ce samedi face à Nice (21h, 24e journée de Ligue 1), pour ne pas être toujours plus largué dans la course à la Ligue des champions, il devra faire sans l'un de ses piliers défensifs. Recrue phare de l'été rhodanien, Jérôme Boateng a été mis de côté par son entraîneur. En cause, la tension qui règne autour du défenseur international allemand.



Ce vendredi, L’Équipe expliquait que si Peter Bosz avait décidé de ne pas inclure Boateng dans le groupe appelé à affronter Nice, c'était en raison d'une succession de prises de bec, notamment avec Damien Da Silva. Le quotidien citait par ailleurs un proche du groupe lyonnais qui confirmait que Boateng était "très nerveux", avec des "(prises) de tête avec tout le monde".

Boateng décevant

Alors qu'il s'était déjà engueulé avec Bruno Guimaraes quelques semaines auparavant, l'ancien du Bayern Munich a également eu des mots avec un membre du staff lyonnais. C'est ce que confirme RMC ce samedi qui indique que c'est Rob Maas, adjoint de Bosz, qui a été pris à partie. Raison supplémentaire pour son entraîneur de ne pas le sélectionner. Avec des performances particulièrement décevantes depuis qu'il a signé à Lyon, Jérôme Boateng va devoir se ressaisir au plus vite.