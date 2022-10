OL : Blanc exige que sa jeune défense apprenne "très vite"

Une amélioration rapide est attendue à l'OL. Dimanche dernier, pour la première sous la direction de Laurent Blanc, l'OL a connu un revers à Rennes (3-2) mais il a surtout perpétué un mal récurrent en encaissant un but de Martin Terrin 5 minutes après l'égalisation d'Alexandre Lacazette. Ce que n'a pas manqué de noter Blanc avec son staff comme il l'a affirmé ce vendredi en conférence de presse. "Le seul problème, c’est que dès qu’on marque un but, on en concède un. On a une défense jeune, on a des joueurs qui ont 19 ans, 18 ans et 21 ans. Donc il faut qu’ils apprennent mais il faut qu’ils apprennent vite. Nous on va leur proposer des choses pour apprendre mais il faut qu’ils apprennent très vite".

A Munich pour son procès, Boateng postule pour une place de titulaire

L'OL, qui n'a pris qu'1 point sur 18 possibles en Ligue 1 lors des derniers matchs, tentera de s'appuyer sur ses éléments d'expérience et Blanc a estimé que des joueurs devaient "prendre plus d’importance que d’autres" dans son groupe. Jerôme Boateng, champion du monde 2014, pourra postuler afin de jouer alors qu'il se trouve à Munich jusqu'à vendredi pour son procès en appel pour violences conjugales à l'égard de son ancienne compagne, Sherin Senler. Reconnu coupable de coups et blessures volontaires lors de faits qui remonteraient à des vacances aux Caraïbes en 2008, le défenseur central avait été condamné en première instance à verser 1,8 M€ de dommages et intérêts à son ex-compagne.

Textor rassure les supporters concernant le rachat

Concernant la vente du club, qui a été retardée alors qu'elle aurait dû être effective depuis plusieurs semaines, John Textor a tenu à rassurer les supporters de l'OL, par le biais d'un communiqué posté sur son site. "Je comprends que l'achèvement de notre acquisition de votre club de football bien-aimé prend une période de temps insupportablement longue. Les besoins d'un club de football et de ses supporters sont souvent urgents et le cas de l'Olympique Lyonnais n'est certainement pas différent. Cela dit, sachez que des transactions comme celle-ci peuvent être assez compliquées pour les acheteurs et les vendeurs, et il n'est pas rare de découvrir des obstacles sur le chemin d'un closing qui créent des complexités et des retards. Comme nous sommes maintenant sur le point de terminer, sachez que nous avons tout fait pour surmonter le plus efficacement possible tous les défis habituels de cette transaction. Cela peut sembler long en termes de football, mais le temps de closing que nous vivons est en fait tout à fait normal pour les clubs sportifs et autres acquisitions complexes", a expliqué le repreneur.