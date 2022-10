OL : Blanc a voulu "alléger les cerveaux" avant de défier Rennes

"Peu importe le système, ma manière de jouer sera la même"



🎙️ Pour clôturer cette conférence de presse, notre coach Laurent #Blanc est revenu sur son retour sur les terrains : "Ça me fait très plaisir de retrouver la @Ligue1UberEats et de retrouver l'ambiance des stades"#SRFC pic.twitter.com/ADPxKFliIA

— Olympique Lyonnais (@OL) October 14, 2022

L'envie de défier Rennes malgré un manque de confiance criant. C'est en substance le message transmis par Laurent Blanc, avant ses débuts attendus en tant que coach de l'OL, dimanche sur la pelouse du Roazhon Park (15 heures). Estimant qu'il y avait, le natif d'Alès s'est efforcé de baser ses premiers entraînements sur le jeu en insistant sur "la notion de plaisir". Il a avoué sans peine que seuls les résultats permettraient de garantir une confiance plus importante qu'actuellement."On va aller là-bas avec des ambitions, car on doit en avoir, à domicile comme à l'extérieur. Ce n'est pas le meilleur moment pour les affronter, mais bon, c'est comme ça., a admis l'ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux ou encore du PSG. Conscient du besoin urgent de points pour un club positionné à la 9ème place du classement de Ligue 1, Blanc n'a pas oublié de parler du beau de jeu, qui a souvent été présent sous sa direction en tant qu'entraîneur. "Il y a encore du travail, on a du temps pour ça. Mais pour l'instant, soyons forts, surtout techniquement, car il faudra proposer quelque chose", a reconnu le technicien.Désireux de créer "une envie commune" au sein de sa nouvelle formation, il a affirmé son intention claire de ne pas déroger à ses principes., a analysé Blanc.