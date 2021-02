OL : Aulas veut toujours baisser les salaires des joueurs

Les résultats semestriels au 31 décembre.

Un semestre très pénalisé par les impacts directs et indirects de la crise sanitaire :

Total des produits des activités : 123,3 M€ (-73,9 M€ vs N-1)

Excédent brut d’exploitation : -9,3 M€



Le communiqué👉 https://t.co/iSS1sEEhLD pic.twitter.com/U22a4VsDDS



— Olympique Lyonnais (@OL) February 16, 2021

Deux arguments pour faire pencher la balance

Mardi, l'Olympique Lyonnais a communiqué sur les réseaux sociaux à propos des résultats semestriels du Groupe OL. Et un constat est fait, le club a enregistré une perte de 50,6 millions d'euros sur les derniers mois. Par conséquent, toutes les économies sont bonnes à prendre. Le président Jean-Michel Aulas a déjà essayé une première fois de convaincre ses joueurs de baisser leurs salaires au moment de l'arrêt prématuré du championnat. Sans succès.Désormais, il revient à la charge puisque plusieurs dirigeants du club, dont lui, ont accepté de faire une croix sur une part de leur salaire. Et il aimerait bien que ses joueurs fassent aussi cet effort. Lors d'un point presse par téléphone, Aulas a réaffirmé cette volonté : « Nous leur avons proposé d'intervenir sur la réduction au-dessus d'un salaire minimum que nous avons fixé à 50 000 euros mensuels, ce qui permet aux jeunes de ne pas voir leurs revenus baisser. Au-dessus de cette barre de 50 000 euros, la baisse que nous proposons est significative, de l'ordre de 25 %. Ce seraient donc les plus gros salaires les plus impactés, en valeur absolue »Pour ne pas faire face à un deuxième refus de la part des joueurs lyonnais, le président de l'OL a cette fois-ci prévu deux contre-parties pour les persuader de réduire leurs émoluments. Notamment l'idée d'un système de primes. "JMA" et les autres dirigeants lyonnais proposent donc aux joueurs de récupérer tout ou une partie de l'effort qui aurait été fait en fonction des résultats de l'équipe.Autre option : « Le club étant coté en bourse, on peut aussi imaginer que l'action rebondisse très vite une fois la pandémie passée. J'ai donc proposé un second dispositif à ceux qui le souhaiteraient : pouvoir acquérir à hauteur de l'économie de salaire réalisée des actions au cours du jour, en imaginant qu'ils pourront bénéficier d'un bel investissement en cas de rebond »Pour le moment, Jean-Michel Aulas avoue que les joueurs n'ont pas vraiment l'air enthousiaste face à ces deux propositions, mais ils l'ont tout de même écouté. Les négociations sont donc toujours en cours.