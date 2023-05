OL: Aulas s'exprime pour la première fois depuis son départ

Habitué aux sorties médiatiques lorsqu'il était encore en poste à l'Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas est resté muet depuis lundi. En début de semaine, l'OL annonçait officiellement que son président historique quittait ses fonctions. Une nouvelle qui a résonné comme une onde de choc dans le paysage du football français.

Une carrière désormais tournée vers le football féminin

C'est après le vibrant hommage de Wendy Renard que l'ancien dirigeant lyonnais a décidé de prendre la parole pour la première fois depuis qu'il a quitté son poste ("On aura à cœur aussi de gagner pour lui. Le mot merci est trop faible pour le remercier"). Sur son compte Twitter, Jean-Michel Aulas a profité du message de la capitaine lyonnaise pour retracer sa carrière et afficher ses ambitions pour le futur. "Merci beaucoup Wendie, nous avons déjà gagné 34 trophées ensemble, j'ai passé 36 ans de ma vie pour et avec l'OL, et tout ce qui permettra au foot féminin de se professionnaliser et de grandir sera dorénavant mon ambition... Merci allez l'OL", a indiqué l'ancien président sur son compte Twitter.