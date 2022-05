OL : Aulas s'adresse aux supporters dans une lettre ouverte

Aulas veut prendre exemple sur l'AC Milan, l'Inter, la Juve et l'Atlético



"Le coach doit aussi être le garant de nos valeurs OL"

Lyon ne disputera pas la Coupe d'Europe la saison prochaine. Deux jours après la défaite face à Metz (3-2) qui a scellé les ambitions de l'OL, Jean-Michel Aulas a décidé de prendre la plume afin d'exprimer ses sentiments en direction des supporters de l'OL. "Je ne vous parlerai donc pas d’union sacrée avant ce match contre Nantes", a-t-il indiqué, appelant le staff, la direction et les joueurs à trouver unSi la saison est ratée au niveau du Championnat de France, l'homme fort de l'OL a tenu à nuancer le bilan, alors qu'il reste deux journées à disputer en Ligue 1 (face à Nantes et Clermont). Il s'est ainsi appuyé sur les exemples de grands d'Europe : "Rappelez-vous les échecs et reconstructions du Milan AC, de l’Inter Milan, de la Juventus ou de l’Atlético. Nous pouvons être fiers de tout le chemin parcouru depuis plus de 35 ans, mais aussi impatients de voir celui qui nous reste à parcourir", a-t-il écrit. Par ailleurs, Aulas n'a pas hésité à qualifier l'exercice 2021-2022 de "tempête".. C’est un déchirement pour vous, comme pour nous."Le dirigeant âgé de 73 ans a promis une "revanche" aux fidèles de l'OL.Ce n’est pas une révolution, nos racines sont bien là", a-t-il assuré. Concernant le rôle du coach, Aulas a exprimé son opinion, sans citer Peter Bosz. "."