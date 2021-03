OL : Aulas fait le point sur les dossiers Garcia et Depay

Aucun contact pris avec un autre entraîneur

🎙 Le Président @JM_Aulas sur le reste de l'actualité : "Il n'y a eu aucun contact avec un autre entraîneur que @RudiGarcia. La place finale en @Ligue1UberEats ne sera pas un élément déterminant. On est pragmatique. Il faut terminer très fort cette saison." pic.twitter.com/w4lPODN7CM

— Olympique Lyonnais (@OL) March 30, 2021

Ce mardi, le défenseur central de l'OL Marcelo a prolongé son contrat avec le club rhodanien jusqu'en 2023 alors qu'il y a très peu de temps, il était encore englué dans une situation délicate avec les supporters. Présent en conférence de presse, Jean-Michel Aulas en a profité afin d'exprimer certaines de ses pensées au sujet de l'actualité avant une période charnière pour l'équipe, qui demeure encore en course pour remporter la Coupe de France (8èmes de finale face au Red Star, le 8 avril) et la Ligue 1, avec la troisième place actuelle, à 3 unités du leader, le PSG.L'avenir à un peu plus long terme va concerner Rudi Garcia, l'entraîneur de l'OL et Memphis Depay, capitaine et joueur indispensable cette saison. Les deux hommes seront en fin de contrat en juin prochain et forcément, la question du futur se pose. Concernant le premier, Aulas a affirmé qu'il n'avait contacté aucun autre entraîneur dans l'optique d'une possible succession :Quand on renouvelle quelqu'un, c'est plus facile de donner les plus et les moins. La situation n’a pas évolué. On a pris la réflexion de ne pas s’engager avant la fin, non pas pour faire durer le suspense mais parce qu’on pense que c’est la meilleure situation pour tout le monde. On a à l’esprit d’aller le plus haut possible. L’hypothèse la plus favorable pour tout le monde, c’est d’être champion. Avec l’expérience, moins on se précipite, mieux c’est", a-t-il indiqué.Au sujet de l'international néerlandais - auteur de 14 buts et 9 passes décisives en Ligue 1 cette saison - le patron de l'OL s'est montré un peu plus nuancé., a glissé Aulas, qui porte en haute estime l'ancien élément de Manchester United.