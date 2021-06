C'était attendu depuis plusieurs semaines maintenant. L’Olympique Lyonnais vient d'annoncer ce mardi l’arrivée du latéral gauche brésilien, Henrique Silva Milagres, pour 3 saisons. Libre de tout contrat après son départ de Vasco de Gama, son club formateur, le défenseur de 27 ans rejoint l'OL jusqu'en juin 2024.



Une deuxième recrue défensive pour l'OL



"Arrivé à Lyon il y a 10 jours et après avoir respecté une période d’isolement obligatoire, Henrique viendra renforcer le secteur défensif de l’OL et débutera l’entrainement sous les ordres de Peter Bosz ce jeudi 1er juillet au Groupama OL Training Center", précise le club rhodanien dans son communiqué.



"Je suis très d’heureux d’être ici et de rejoindre un grand club comme l’Olympique Lyonnais. C’est un honneur pour moi de retrouver Juninho, mon idole, avec qui j’ai débuté à Vasco de Gama", a précisé la deuxième recrue de l'OL cet été, après celle du défenseur rennais Damien Da Silva, pour 2 saisons.