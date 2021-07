OL : Aouar justifie son absence à la reprise de l'entraînement

"Je suis prêt pour la suite"

L'Olympique Lyonnais, depuis jeudi, a repris avec son nouvel entraîneur Peter Bosz aux commandes afin de préparer du mieux possible la saison 2021-2022. Lors de cette reprise, l'absence d'Houssem Aouar a été soulignée. Suite à quelques rumeurs quant à un possible bras de fer avec ses dirigeants, le milieu de terrain s'est exprimé ce mardi sur son compte Twitter. "Encore une fois, malheureusement, une énième fake news a été sortie à mon sujet sur de nombreux médias sociaux., a-t-il expliqué dans un premier temps.Marqué par ses soucis de santé, le joueur a également rassuré les supporters. Il est désormais prêt à remonter sur le devant de la scène, et visiblement sous le maillot du club rhodanien.Merci à ceux qui m’ont toujours soutenu, dans les bons comme dans les moins bons moments. Allez l’OL", a-t-il indiqué. Auteur de 7 buts et 4 passes décisives lors du dernier exercice, Aouar ne devrait pas être de trop dans l'effectif qui aspirera à retrouver la Ligue des Champions sous la direction de Bosz après avoir terminé à la quatrième place de Ligue 1 la saison passée.Avant d'affronter Brest, le 8 août pour la reprise du championnat de France, l'OL composera avec plusieurs matchs de préparation. Il affrontera Bourg-en-Bresse, le 10 juillet à Bourgoin, et Wolfsburg, le 17 au Groupama Stadium. Suivront ensuite deux oppositions face à Villarreal le 22, et contre le Sporting Portugal le 25 à Lisbonne.