OL : Aouar fait le point après la polémique du penalty avec Paqueta

Corrigé par Rennes, dimanche soir en clôture de la treizième journée du championnat de France de Ligue 1 (4-1), Lyon a affiché un visage plus que terne sur la pelouse du Roazhon Park. La formation entraînée par Peter Bosz s'est aussi signalée par une certaine tension dans cette rencontre, comme l'altercation verbale entre Jérôme Boateng et Léo Dubois, à la 39e minute de jeu. En fin de rencontre, l'OL a obtenu un penalty qui lui a permis d'alléger, très légèrement, la portée de la claque subie. Transformé par Lucas Paqueta, ce penalty a été l'occasion d'un échange entre Houssem Aouar et le Brésilien. Préposé au tir, le premier a pris le ballon avant de finalement laisser son partenaire faire la différence.

"Normalement, c'est moi qui suis désigné"

Je ne veux pas faire une grande histoire de ce penalty. Normalement, c'est moi qui suis désigné. Mais j'ai senti qu'il (Lucas Paqueta) avait énormément envie, alors j'ai cédé, je lui ai donné. Honnêtement, il n'y a rien du tout. Déjà dans le vestiaire, on a discuté entre nous, on s'est dit que c'était rien du tout. Franchement, on s'entend très bien. Il ne faut pas en faire une affaire", a-t-il expliqué. Pour le milieu de terrain, il est nécessaire de se focaliser sur les absences de l'OL durant cette rencontre, dans de nombreux domaines. "Le plus important, c'est ce qu'on n'a pas fait sur le terrain." Dans les colonnes du Progrès, Aouar est revenu sur cette polémique, en livrant sa version des faits. "a-t-il expliqué.."

🔚 Fin du match.





4-1 pic.twitter.com/qJ7AXgYhGG



— Olympique Lyonnais (@OL) Nos Lyonnais s’inclinent 4 buts à 1 sur la pelouse du Stade Rennais, avant la trêve internationale.4-1 #SRFCOL — Olympique Lyonnais (@OL) November 7, 2021

La mauvaise habitude de l'OL après les matchs européens s'est poursuivie

Déjà qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa depuis jeudi, et son succès face au Sparta Prague (3-0), Lyon a confirmé ses difficultés à enchaîner les rencontres en Ligue 1 après celles en Europe. Après ses quatre matchs européens, Lyon n'a jamais remporté la rencontre suivante sur le plan national. Dans le détail, l'OL s'est incliné face au PSG (2-1), à Nice (3-2) ; a obtenu un nul contre l'AS Saint-Étienne (1-1) puis a donc chuté lourdement face à Rennes (4-1). Après la trêve internationale, le club rhodanien devra tenter de rebondir avec un choc face à l'Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli, le 21 novembre au Groupama Stadium (20h45).