OL : Alexandre Lacazette finalement absent moins longtemps que prévu ?

C'est une bonne nouvelle pour l'Olympique Lyonnais. Au lendemain de la victoire face au RC Lens en match de clôture de la 23e journée de Ligue 1 (2-1), les hommes de Laurent Blanc ont le sourire mais ils s'inquiétaient concernant la blessure d'Alexandre Lacazette. Ainsi, l'attaquant et capitaine des Gones avait dû sortir sur blessure à la pause de ce match face aux Sang et Or. Auteur de l'ouverture du score, il avait inscrit son 14e but de la saison en Ligue 1 mais avait ensuite dû quitter ses partenaires. Tout le club s'inquiétait à son sujet mais l'international français souffre finalement d'une blessure moins grave que prévue.

Lacazette absent deux semaines ?

Car il se trouve, d'après les informations de nos confrères de L'Equipe, que l'attaquant lyonnais souffre d'une lésion à l'ischio-jambiers. Il ne devrait manquer que deux semaines de compétition, lui qui a passé une IRM après le match. Il est donc forfait pour le déplacement face à Auxerre et pourrait également manquer le match face à Angers, lanterne rouge de Ligue 1. En revanche, Laurent Blanc peut espérer le retrouver pour le quart de finale de Coupe de France face à Grenoble le 28 février prochain. Alexandre Lacazette va en tout cas tout faire pour revenir au plus vite sur les pelouses de Ligue 1. Car l'ancien Gunner vit une saison très prolifique pour son retour dans son club formateur et nulle doute qu'il compte inscrire encore de nombreux buts afin d'aider l'OL à poursuivre son embellie. Le club est actuellement sur une série de six matchs sans défaite (cinq victoires et un nul), se trouvant à six points de Lille, 5e au classement de Ligue 1.