OL : agacé, Laurent Blanc a quitté la conférence de presse avant la fin

Ce vendredi, Laurent Blanc n'avait pas envie de parler mercato. Pourtant, pendant près de 10 minutes, les journalistes présents en conférence de presse ont posé de nombreuses questions à ce sujet, sans évoquer le match de Lyon. Et juste avant qu'une personne présente se décide enfin à parler de la rencontre entre l'OL et Troyes, l'inévitable se produisit. En effet, avant même que le journaliste amorce sa question, l'entraîneur des Gones avait choisi de quitter la salle de conférence de presse, agacé par la thématique de ce début de conférence de presse...

"Je pense avoir tout le groupe"

Mais Laurent Blanc a un peu eu l'occasion de parler de son groupe malgré tout. Un effectif qui sera complet. Ou presque. "Pas grand-chose à dire et c'est une bonne chose. Pas beaucoup de blessés à part Jeffinho qui n'est pas apte je pense avoir tout le groupe. Jeffinho est arrivé avec une blessure à la cheville qui a besoin de soins et de traitement. C'est pour une courte durée."

"On va combler avec des jeunes"

Lors d'une question sur les jeunes et le mercato, Laurent Blanc avait déjà prévenu. En revanche, il avait aussi indiqué qu'il voudrait intégrer les jeunes à son effectif. "Si vous me posez encore des questions sur le mercato je m'en vais (il sourit). On me disait quand je suis arrivé d'intégrer des jeunes mais je disais qu'il fallait déjà s'entraîner avec les pros. Comme on a fait six départs en janvier, c'est beaucoup malgré les trois recrues. On va combler avec des jeunes qui vont monter de l'académie. C'est un désir car il y a de jeunes qui sont bons mais pas encore prêts (à jouer) selon moi. Ils vont s'entraîner avec nous. Ils seront plus présents à l'entraînement et auront peut-être la possibilité d'être convoqués dans le groupe."