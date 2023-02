OGC Nice : Jordan Lotomba explique le renouveau des Aiglons

Depuis le départ de Lucien Favre et la prise de fonction de Didier Digard, l'OGC Nice est en très grande forme. Les Aiglons ont remporté cinq de leurs six rencontres sous ses ordres et ont notamment battu l'OM, le Racing Club de Lens ou encore le LOSC. Les joueurs qui n'étaient pas particulièrement en forme avant son arrivée se libèrent : c'est le cas notamment de Jordan Lotomba. Présent en conférence de presse, il a expliqué la réussite des Azuréens ainsi que ses meilleures performances.

"Didier Digard, on le connaissait déjà dans le vestiaire. Il donne de la confiance aux joueurs, me pousse à me lâcher, ce que je fais. Le collectif de l'équipe fait aussi en sorte que mes performances soient bonnes. Je suis sur une bonne lancée, il faut que l'on continue comme ça (...), on est sur une très bonne série. On est ambitieux mais on reste humbles car on se rappelle d'où l'on vient, c'est important de rester focus sur nous-mêmes. Le staff et le coach ont mis en place quelque chose de très sérieux. On sent que l'état d'esprit est beaucoup mieux. On s'entraide tous, entre joueurs. Et cela se voit, dans les matches que l'on joue, que l'on est meilleurs dans le « jus », que l'on est plus battants, que l'on est meilleurs dans l'envie... Ce qu'ils ont mis en place fonctionne très bien. Tactiquement, mentalement, il (Didier Digard) est très proche de nous, il sait comment parler à chaque joueur. Ce n'est pas sorcier mais on a un très bon sentiment actuellement, et j'espère que l'on va le garder très longtemps."