Nouveau contrat et nouveau poste pour Franck Haise

"Par son très important vécu de formateur, son excellence tactique, sa connaissance du club, son aura, il a toute la confiance du club pour endosser progressivement les responsabilités de manager général, et s’inscrire dans la transmission de la vision long-terme sans que cela vienne gêner ses missions de coach principal", a déclaré le directeur général Arnaud Pouille, sur le site officiel du RCL. Arrivé juste avant l'interruption de la saison 2019/2020 pour cause de pandémie de Covid-19, Haise a remporté ses deux premiers matches et permis au RCL de retrouver l'élite. Depuis, le technicien de 51 ans fait l'unanimité au sein du club et des supporters, tant au niveau des résultats obtenus avec deux septièmes places en championnat, que du beau jeu proposé.

Cette année, les Sang et Or ont poursuivi sur leur lancée et réalisé le meilleur début de saison de leur histoire avec 21 points engrangés en neuf matches, avant une défaite dans le Derby du Nord à Lille dimanche (1-0) qui a mis fin à une série d'invincibilité de 17 matches. Par ailleurs, Grégory Thil, jusqu’à présent responsable du recrutement, évolue et occupera les fonctions de directeur technique. "Une nouvelle page de la stratégie sportive du club s’ouvre. Nous sommes déterminés à diriger l’ensemble des efforts de toutes les composantes de notre club", a conclu Arnaud Pouille. Cette réorganisation interne intervient une semaine après l'annonce du départ pour Nice du coordinateur sportif Florent Ghisolfi, un des grands artisans, avec Haise, du redressement lensois ces dernières années.