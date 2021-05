Nîmes : Le président Assaf se désengage

#Football : Crise à @nimesolympique, le président du club, Rani Assaf, annonce son départ ! https://t.co/yk1bSvQyWd

Une rencontre prévue mardi avec les salariés ?

En réponse au refus par l'Association des conditions de reprise du centre de formation,. Alors que le club, sportivement, a été relégué en Ligue 2 suite à son revers face à Lyon dimanche dernier (2-5), la situation devient de plus en plus brûlante. Détenteur du club gardois à 80%, Assaf aurait adressé un mail ce vendredi dans l'après-midi aux salariés du club.. L’ancien dirigeant de Free aspire à faire des économies sur le centre de formation. Dans un conflit ouvert avec Yannick Liron, président de l'Association, Assaf réclame une liberté de mouvement totale pour agir comme bon lui semble et cela ne passe pas. Ce vendredi soir, le conseil d'administration de l'Association Nîmes Olympique doit se réunir dans une ambiance qui risque d'être bien lourde.