Nîmes : Arpinon mis à pied

𝗖𝗼𝗺𝗺𝘂𝗻𝗶𝗾𝘂𝗲́ 𝗱𝘂 𝗡𝗶̂𝗺𝗲𝘀 𝗢𝗹𝘆𝗺𝗽𝗶𝗾𝘂𝗲

Le Nîmes Olympique a procédé ce jour à la mise à pied à titre conservatoire de M. Jérôme Arpinon.



M. Pascal Plancque assurera l'intérim en tant qu'entraineur de l'équipe première durant cette période. pic.twitter.com/kQ9vWGvlPS



— 🐊 Nîmes Olympique (@nimesolympique) February 5, 2021

Qui pour le remplacer ?

C'est fini entre Jérôme Arpinon et Nîmes. Le club gardois a annoncé la mise à pied à titre conservatoire de son entraîneur vendredi matin. Ancien adjoint de Bernard Blaquart, il avait pris sa succession en juin dernier, après une saison raccourcie terminée à la 18e place par les Crocos. Sous ses ordres, la situation ne s'est pas améliorée. Elle a même empiré. Après 22 matchs, Nîmes est bon dernier du classement et a enregistré sa huitième défaite en dix matchs mercredi au Parc des Princes face au PSG (3-0). Un dernier match pour Arpinon qui aura vécu une dure semaine, puisqu'il a été victime d'un cambriolage alors qu'il se trouvait encore dans la capitale.Pour le moment, c'est l'entraîneur adjoint, Pascal Plancque, qui va assurer l'intérim. Le temps pour le Nîmes Olympique de trouver un remplaçant à Arpinon, à qui il restait 18 mois de contrat. A moins que l'intérim de Plancque sur le banc ne se prolonge jusqu'à la fin de la saison. Quoi qu'il en soit, ce départ aurait été bien accueilli par certains joueurs nîmois, qui ne s'entendaient plus avec leur entraîneur, et goûtaient peu ses méthodes. Il reste maintenant seize journées au Nîmes Olympique pour se sauver et éviter la relégation en Ligue 2. Un championnat que le club a quitté lors de la saison 2017-2018.