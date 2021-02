Nîmes : Arpinon a été cambriolé

Un préjudice plus minime que pour certains

Jérôme Arpinon n'est pas prêt d'oublier sa soirée de mercredi. Une soirée qui a débuté avec une défaite 3 à 0 face au Paris Saint-Germain. Par conséquent, le club de Nîmes reste à la 20eme et dernière place du classement de Ligue 1. Les Nîmois ont alors pris l'avion pour rentrer chez eux. Sur le chemin du retour, entre 6 et 7 heures du matin, Arpinon ne se doutait pas qu'au même moment, son fils de 18 ans se faisait menacer par un cambrioleur, armé d'un couteau. Entré par le toit, ce dernier a réussi à prendre la fuite avant que l'entraîneur n'arrive. Le vice-procureur de la République de Nîmes, Patrick Bottero, a affirmé à plusieurs médias locaux qu'une enquête de flagrance a été ouverte pour vol sous la menace d'une arme.Heureusement pour la famille Arpinon, le cambrioleur n'a pas eu le temps de prendre grand chose. Malgré tout il est reparti avec des objets de valeur comme un ordinateur, une paire de baskets et une montre d'après l'Équipe et RMC Sport. Quant au fils de l'entraîneur, le préjudice est peut-être plus psychologique que matériel...Les cambriolages sont récurrents en Ligue 1. Récemment, Mauro Icardi (PSG) a lui aussi été cambriolé. Son préjudice est estimé à 400 000 euros. D'autres joueurs du PSG ont vécu la même tragique expérience, notamment Choupo-Moting et Rico. Du côté de l'OL, Memphis Depay a été cambriolé à deux reprises, en 2018 et 2019, lors des matchs contre Nice et Barcelone. Lors du même match, Lucas Tousart et Pape Cheikh Diop Gueye avaient eux aussi été victimes d'un tel acte. Pour faire face aux traumatismes des joueurs touchés, surtout Depay, et pour éviter que cela se reproduise, l'OL avait alors pris la décision de poster des vigiles devant les maisons de ses joueurs. Un geste qui a touché ces derniers.