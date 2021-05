Nigeria : Première pour Moffi avec les Super Eagles

Terem Moffi va participer au prochain stage du Nigeria, ponctué d'un match amical face au Cameroun. C'est une première pour l'attaquant de Lorient. Révélation de la saison en Ligue 1, Moffi fait partie du groupe final sélectionné par Gernot Rohr. Le sélectionneur du Nigeria avait dévoilé il y a quelques jours un groupe élargi avant de le réduire à 24 hommes.

Outre le Merlu, on retrouve les prolifiques attaquants Simy Nwankwo (Crotone), Paul Onuachu (Genk) ou encore Victor Osimhen (Naples) et Kelechi Iheanacho (Leicester). Le défenseur international U20 Valentine Ozornwafor et le milieu de terrain du FC Midtjylland, Frank Onyeka seront également de la partie pour la première fois.

Le Nigeria affronte le Cameroun dans un match amical de prestige, le 4 juin prochain à Vienne en Autriche. Les Super Eagles cherchent par ailleurs un second adversaire pour la période.