Nicolas Anelka ciblé par Téléfoot pour devenir consultant ?

Téléfoot, la chaîne de @MediaproFrance pense à Nicolas Anelka pour intervenir dans l’émission phare du dimanche

https://t.co/LXNR8WOxlG

— L'ÉQUIPE Pro (@lequipe_pro) June 30, 2020

Anelka serait intéressé par le projet

La future chaîne de Mediapro, Téléfoot, commence doucement à se dessiner. Si le prix est connu, avec les 25 euros qu'il faudra débourser chaque mois afin de visionner les matches (8 sur 10) du championnat de France de Ligue 1, les consultants et journalistes qui vont officier pour la chaîne n'ont pas tous été dévoilés. Et un nom pourrait faire parler car selon des informations de L'Equipe,L'ancien joueur du PSG, d'Arsenal et du Real Madrid pourrait ainsi intervenir dans l'émission autour de l'affiche du dimanche soir. Anelka serait intéressé par le projet selon L'Equipe. Dans les médias justement, l'ancien international se montre très peu, notamment depuis la Coupe du monde 2010 et le fiasco de Knyska en Afrique du Sud.. Lundi, Mediapro et Téléfoot ont pu connaître une première recrue officielle en la personne de Thibault Le Rol, qui a officialisé son départ de beIN Sports et son arrivée pour Téléfoot. Anne-Laure Bonnet, Smaïl Bouabdellah et Julien Brun pourraient également faire le même chemin.