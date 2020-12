Nice : Ursea ressent une envie de retourner la situation

Dolberg pourrait débuter face à Nîmes



Voici le nom des 2️⃣0️⃣ Aiglons convoqués pour #NOOGCN

👉 Coup d'envoi à 19h ce mercredi pic.twitter.com/ztIWTsvgaG



— OGC Nice (@ogcnice) December 15, 2020

L'OGC Nice n'est toujours pas en dehors de la crise sportive. Plongé dans le ventre mou de la Ligue 1, à la douzième position, le club n'a plus gagné depuis 12 rencontres toutes compétitions confondues, et une victoire obtenue à Angers (0-3), le 1er novembre dernier. Défait par Rennes dimanche (0-1), l'effectif dirigé par Adrian Ursea se déplace à Nîmes, mercredi soir pour le compte de la quinzième journée du championnat de France (19 heures). Et à en croire la conférence de presse du nouvel entraîneur des Aiglons, l'espoir est présent afin d'inverser la tendance."J'ai senti que tout le monde était touché par le résultat négatif (contre Rennes), mais on a eu la capacité de tourner la page dès le lendemain. Je fais le nécessaire pour que tous les joueurs tournent la page. Personnellement, je suis déterminé, et je transmets cela à l'équipe. Je sens qu'il y a une bonne réceptivité des joueurs", a expliqué Ursea, qui a continué : "Je ne sais pas ce qu'il se passe dans la tête des joueurs, mais je ressens à l'entraînement une grosse envie de retourner cette situation. C'est ça qui compte le plus."Par ailleurs, afin d'envisager un redressement, Nice devra se passer d'Hicham Boudaoui, suspendu pour avoir reçu trois cartons jaunes, de Danilo Barbosa et de Pierre Lees-Melou, qui s'est fracturé le poignet la semaine dernière lors de l'entraînement. Kasper Dolberg pourrait débuter. "Il s'est très bien entraîné aujourd'hui, hier aussi, pour qu'il puisse rattraper le retard qu'il avait. On a le feu vert médical pour le faire débuter. J'ai eu des discussions avec lui. On verra cela, mais c'est une possibilité", a commenté Ursea.