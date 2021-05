Nice : Ursea quitte le club

"Je vais me reposer et étudier les possibilités qui s'offrent à moi"

Slobozia dans un communiqué publié sur son site officiel. "

À

. Neuvième du Championnat de France après la 38ème et dernière journée de Ligue 1, Nice est allé s'imposer sur la pelouse de Lyon, dimanche soir (2-3) , grâce à des réalisations de Kasper Dolberg (29ème), Hassane Kamara (49ème) et William Saliba (56ème). Propulsé à la tête de l'équipe première début décembre afin de remplacer Patrick Vieira, le technicien roumain n'a pas eu une mission facile, alors qu'il a dû composer avec de nombreuses blessures durant son court mandat.L’intéressé a reconnu que rien ne lui avait été donné, se montrant très satisfait de la victoire contre l'OL.(dimanche, ndlr)a-t-il détaillé en conférence de presse après le match.Dans la foulée de cette victoire de prestige, Nice a officialisé le départ du natif deL’ensemble du Club, sa direction, ses actionnaires tiennent à remercier Adrian Ursea et son staff d’avoir relevé la mission qui leur a été confiée au mois de décembre dernier. Outre les résultats sportifs, l’objectif était de redonner de la confiance à l'équipe et faire progresser ses jeunes joueurs.la tête de l’équipe, Adrian Ursea a parfaitement répondu aux attentes placées en lui. L’ensemble des composantes de l’OGC Nice lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière professionnelle."