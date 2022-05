Nice : Une première sanction après le chant sur Sala

Un hommage souhaité à la 9ème minute face à Lille

. Critiqué de façon virulente par Christophe Galtier, le chant des Ultras de la Populaire Sud entonné mercredi soir à l'encontre de l'ancien Nantais Emiliano Sala, sera sanctionné. Pour rappel, lors de la 9ème minute de la rencontre face à l'AS Saint-Étienne (4-2), des supporters du club azuréen ont détourné un chant censé être en l'honneur d'Emiliano Sala (qui portait le numéro 9 à Nantes). Au lieu des paroles traditionnelles - "C'est un Argentin, qui ne lâche rien, Emiliano Sala, Emiliano Sala" - les personnes concernées ont scandé un chant indigne, en relation avec les circonstances de la mort de l'ancien élément de Nantes ; "C'est un Argentin, qui ne nage pas bien, Emiliano sous l'eau, Emiliano sous l'eau".Alors, ce vendredi, le président Jean-Pierre Rivère s'est exprimé à travers un communiqué officiel. "Face à l’intolérable, quelles sont les mesures à notre disposition, fermer toute une tribune ? Punir plus de 5.000 personnes sans distinction ? C’est injuste et inefficace. Notre volonté est que seuls les fauteurs de trouble identifiés soient sanctionnés", peut-on lire sur le site officiel du club azuréen. Ainsi, la sanction a été officialisée :Ce travail en profondeur se poursuivra dans les prochains jours, notamment au fil de l’instruction menée par nos services et les autorités suite aux plaintes déposées".Le dirigeant a également tenu à souligner qu' "au quotidien, l’OGC Nice véhicule des valeurs toutes autres", exhortant les supporters à rendre un hommage à Sala, lors de la 37ème journée de Ligue 1.comme il avait su le faire après sa tragique disparition en 2019".