Talonné par l’OM au classement, les footballeurs niçois doivent garder le rythme du succès afin de conforter leur statut de dauphin du PSG en Championnat. Et Christophe Galtier se réjouit de récupérer une cartouche offensive avant le rendez-vous de la 13e journée de Ligue 1.



L’entraîneur de l’OGC Nice enregistre le retour de Kasper Dolberg à l’occasion de la réception de Montpellier, dimanche à 17 heures. L’attaquant et international danois était absent depuis deux rencontres pour des « raisons personnelles », avait indiqué le club azuréen.



«Il a repris avec le groupe d’une manière normale et il est dans de très bonnes dispositions», a précisé Galtier, ce vendredi lors de la traditionnelle conférence de presse d’avant-match, dans des propos rapportés sur le site du club.