Nice : Un groupe décimé pour affronter le PSG

L'OGC Nice, treizième de Ligue 1, se déplacera sur la pelouse du Parc des Princes, samedi lors de la 25ème journée de Ligue 1 (17 heures). Pour le match face à un PSG qui sera diminué par les absences de Neymar, Di Maria ou Verratti notamment, le club azuréen sera aussi privé de quelques forces majeures. En plus des forfaits actés de Dante (genou) et Jeff Reine-Adélaîde (rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche), absents jusqu'en fin de saison, Kasper Dolberg (appendicite), Danilo Barbosa et Youcef Atal (reprise), sans oublier Jordan Lotomba (mollet) seront absents pour cette rencontre.

"Kasper va commencer à courir la semaine prochaine"

"Atal pourra intégrer l’équipe après le match contre Metz (dimanche 21 février, ndlr). Ce ne sera pas de sitôt. Quant à Kasper, il est en convalescence. La semaine prochaine, il va commencer à courir. Il va faire un dernier examen le jour de Metz et si les feux sont au vert, il va réintégrer le groupe de suite après ce match", a indiqué Adrian Ursea en conférence de presse, ce vendredi. Situé dans le ventre mou du championnat de France de Ligue 1 avec 29 points glanés en 23 matchs, le club azuréen reste sur un large succès obtenu face à Angers (3-0) en plus d'une victoire en Coupe de France, sur la pelouse du Nîmes Olympique (1-3), mercredi.

Le groupe de Nice face au PSG :

: Benitez, Cardinale.: Daniliuc, Nsoki, Todibo, Pelmard, Kamara, Bambu, Saliba.: Thuram, Schneiderlin, Lees-Melou, Boudaoui, Claude-Maurice, Trouillet.: Rony Lopes, Myziane, Ndoye, Gouiri, Sellouki.