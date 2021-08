Kasper Dolbert (attaquant de l'OGC Nice, Prime Vidéo) : « On a un peu souffert. Quand on joue les uns pour les autres comme aujourd'hui, c'est un plaisir. Beaucoup de choses n'étaient pas forcément très bonnes avant, mais là on gagne contre les champions. C'est quelque chose et je suis vraiment très heureux. »



José Fonte (défenseur de Lille, Prime Vidéo) : « C'est difficile d'expliquer. On n'était pas là. L'année dernière c'est terminé. Il faut se concentrer sur cette nouvelle année et écrire une nouvelle histoire. Il faut oublier les célébrations et se concentrer sur notre travail pour faire beaucoup mieux que ça. Il faut parler dans le vestiaire et montrer un autre visage lors du prochain match. »



Christophe Galtier (entraîneur de l'OGC Nice, Prime Vidéo) : « Je savais que ça allait être un match difficile. Évidemment ma joie est très mesurée. Je remercie les supporters qui ont su, avec beaucoup de classe, me saluer. J'ai beaucoup de respect pour mes anciens joueurs. On avait travaillé ce match pour éviter d’être pris sur les points forts lillois. On a commencé très fort. Je ne voulais pas que l'on subisse le pressing lillois et que l'on soit acculé. Après, Lille a mis son jeu en place avec ses qualités et ses défauts, et on a essayé d'en profiter pour reprendre le ballon. J'ai dit que c'était une équipe de Ligue des champions, que c'était un match à une heure de grande audience. Je suis heureux pour mes joueurs. Est-ce que je suis heureux ? Je vous le dit, j'ai beaucoup de retenue par rapport aux joueurs lillois et aux supporters. »



Dante (défenseur de l'OGC Nice, Prime Vidéo) : « On avait bien préparé la rencontre, avec un coach qui connaissait bien cette équipe. Il faudra garder cet été d'esprit pour les prochains matchs. Pour la suite, il faudra une équipe qui est envie de tout donner, de jouer ensemble avec ou sans ballon, avec l'envie de se faire mal. »