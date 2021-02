Le chemin de croix de Jean-Clair Todibo est peut-être sur le point de se terminer. Depuis deux ans et son départ de Toulouse où il avait explosé pour le FC Barcelone, le natif de Cayenne a joué en tout et pour tout 17 matchs toutes équipes et compétitions confondues. En quête de temps de jeu, le défenseur central de 21 ans a trouvé un terrain d'entente pour rejoindre l'OGC Nice sous la forme d'un prêt jusqu'au 30 juin 2021 avec une option d'achat évaluée à une dizaine de millions d'euros. Depuis jeudi dernier, les tractations se multipliaient à son égard et deux écuries françaises s'étaient réellement positionnées sur l'international U20 français, à savoir Nice et Saint-Étienne. Ironie du sort, les deux formations se sont rencontrées dimanche. Les Stéphanois en sont sortis vainqueurs mais c'est bien l'OGCN qui a réussi à attirer dans ses filets l'ancien Toulousain, considéré jadis comme un futur grand talent.





L’#OGCNice et le @FCBarcelona sont tombés d’accord sur le prêt avec option d’achat de @jctodibo ✍️

Bienvenue Jean-Clair 🤝🔴⚫️ pic.twitter.com/zjpz4V3Hkq



— OGC Nice (@ogcnice) February 1, 2021







Pour l'heure, il s'agit de voir l'état de forme du joueur qui a pris part qu'à une seule rencontre depuis le 5 octobre 2020, c'était en Coupe du Portugal, face à Estrela Amadora (4-0) dans le cadre de son prêt à Benfica. Son aventure au Portugal ne s'est d'ailleurs jamais avérée payante. Le courant n'est pas passé avec Jorge Jesus, l'entraîneur du club lisboète. En décembre dernier, le technicien n'avait pas été tendre à propos du Français. « Todibo ne sera pas là, avait-il déclaré en amont d'une rencontre de Ligue Europa. Il n'a pas de condition physique ou tactique. Il n'a pas travaillé avec l'équipe. Il n'est pas l'un des joueurs auxquels je pense. » Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu'en 2023, l'ancien Toulousain a devant lui, une belle occasion de se relancer dans un club qui fait confiance à la jeunesse et où il partagera la charnière centrale avec un autre grand espoir du football français, William Saliba.