Nice : Schneiderlin est conscient de sa situation

Mercredi, le coach des Aiglons Adrian Ursea et le milieu Morgan Schneiderlin étaient en conférence de presse. L'ancien international français a été interrogé sur sa situation actuelle. Le joueur était remplaçant lors des quatre derniers matchs de l'OGCN : « Bien sûr que ça m'énerve et que ça m'agace. Tout le monde peut le voir. Mais je suis content d'avoir cette réaction. Si ce n'était pas le cas, je me poserais des questions et je me demanderais si je suis encore un compétiteur. Le coach fait des choix, je dois les accepter. Je pense que mes entrées contre Marseille et Metz ont montré que je me bats et que je suis toujours là ». Il ajoute qu'il a « envie de retrouver le onze le plus rapidement possible ». Et il avoue que tout cela a des conséquences sur son quotidien : « Vous pouvez demander à ma femme : je suis désagréable à la maison parce que je ne joue pas. Je suis un peu plus désagréable que d'habitude. J'espère que ça changera rapidement ».

Une saison en dessous de ses espérances

Arrivé à Nice cet été, la saison de Morgan Schneiderlin ne se passe pas vraiment comme prévu : « Pour l'instant, c'est sûr que ce n'était pas les ambitions du club ni mes ambitions personnelles. Je ne suis pas venu ici pour six mois ou un an ; je suis venu pour du moyen, long terme. J'espère qu'on va bien finir cette saison ». Le Français affirme être totalement conscient de sa situation. « Je suis mon premier critique. Avec tout le respect que j'ai pour vous, je sais analyser mes matches et mon rendement. Je savais qu'en arrivant ici, quand tout irait bien, j'allais avoir des éloges, et c'est ce qui s'est passé jusqu'en novembre. De même, je savais que si ça allait moins bien, j'allais être l'un des premiers en ligne de mire. J'en suis conscient. Quand les résultats seront meilleurs, les gens verront autrement les choses. Mais je sais très bien qu'individuellement et collectivement, on doit faire mieux » a-t-il avoué auprès des journalistes. Le milieu de terrain a déjà beaucoup discuté avec son entraîneur Adrian Ursea, désormais il continue de travailler et laisse le coach « faire ses choix ».