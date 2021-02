L’#OGCNice mettra tout en œuvre pour soutenir @jreineadelaide durant cette épreuve, porté par la certitude que son mental et son professionnalisme permettront au capitaine de l’équipe de France Espoirs de revenir encore plus fort.

Courage Jeff 💪



— OGC Nice (@ogcnice) February 4, 2021

C'est une terrible nouvelle pour Jeff Reine-Adelaïde. Le capitaine de l'équipe de France Espoirs avait déjà contracté une grave blessure au genou durant son passage à l'Olympique Lyonnais. Une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit en décembre 2019 qui l'avait éloigné des pelouses pendant plus de 6 mois. Ce mercredi, dans le derby azuréen face à Monaco (1-2), le milieu de terrain de l'OGC Nice s'est à nouveau blessé grièvement. Et le diagnostic est quasi identique au précédent.. Une blessure qui va contraindre le polyvalent milieu à mettre un terme à sa saison avec les Aiglons, tout en tirant certainement un trait sur l'Euro Espoirs et les Jeux Olympiques avec les Bleuets. Pour rappel, le milieu de terrain est prêté avec option d'achat par l'Olympique Lyonnais.