Nice : Reine-Adélaïde et son geste pour les victimes de la tempête Alex

Solidarité avec les familles sinistrées de la tempête Alex 🤝

🎁🎄 J'offrirai ce maillot à un jeune supporter soutenu par le @fdd_ogcnice à l'occasion des fêtes de Noël.#JouonsLaCollectif https://t.co/ISXdN3OLrb



— Jeff Reine-Adélaïde (@jreineadelaide) December 21, 2020

En novembre dernier, l'OGC Nice lançait une opération solidaire en faveur des sinistrés suite à la tempête Alex, qui avait touché la France et surtout les Alpes-Maritimes au début du mois d'octobre. Dans un premier temps, le club azuréen avait organisé une tombola des 24 maillots hommage "Dante" signés par le capitaine et portés par les joueurs lors de l’échauffement avant la rencontre entre le Slavia Prague et l’OGC Nice. Dans un second temps, s'est déroulée une vente aux enchères en ligne des maillots du match Nice-Rennes.Des clubs de Ligue 1 - Lille, Montpellier et Bordeaux - ainsi que plusieurs joueurs de l'effectif de Nice - Amine Gouiri, Jeff Reine-Adélaïde, Morgan Schneiderlin - ont été dans les acquéreurs des maillots mis en vente, a souligné le club. La vente aux enchères s'est terminée avec un bénéfice de 30 000 euros afin d'aider les familles. Jeff Reine Adélaïde, lui, a enchéri sur son propre maillot pour en faire l'acquisition à hauteur de 1 000 euros.a-t-il indiqué sur Twitter.