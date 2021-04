Nice : Rechute pour Atal, forfait à Nantes

"C'est lui qui ressent son corps"

La saison de Youcef Atal n'en finit plus de décevoir. Le latéral de l'OGC Nice âgé de 24 ans va encore devoir rester sur le flanc en raison d'une nouvelle rechute.. Alors qu'il avait effectué son retour de blessure face à l'OM, le 20 mars dernier lors du succès autoritaire de son équipe (3-0), disputant 23 minutes de jeu, Adrian Ursea devra se passer de lui. Dès dimanche sur la pelouse de Nantes pour la 31ème journée de Ligue 1 (15 heures).En conférence de presse d'avant-match, l'entraîneur du club azuréen s'est lamenté de cette absence, alors que le joueur a voulu entrer face à l'OM. Sans doute au mépris de sa propre forme physique. "Youcef Atal a rechuté.. Il ne faut pas donner lieu à des interprétations : ça partait d'un bon sentiment de sa part. Il connaissait la situation dans laquelle on était, il a voulu se donner la chance de prendre part à ce match important, pour aider l’équipe. Malheureusement, ça lui a joué un tour. Il sera 'out' pour une lésion aux adducteurs de grade 2. Normalement, c'est environ 4 semaines. Comme 2 se sont déjà écoulées, il en a encore pour deux semaines", a expliqué Ursea, ce vendredi.Observateur de la phase de poules de l'Euro Espoirs, le coach des Aiglons a été très élogieux à l'égard d'Amine Gouiri, très performant avec les Bleuets de Sylvain Ripoll, et qualifié pour les quarts de finale de la compétition, avec un match face aux Pays-Bas, le 31 mai prochain . "On voit qu’il fait partie des cadres de cette équipe, des hommes de base, c’est quelque chose qui nous réjouit énormément.. On espère qu’il ne va pas avoir une baisse de forme.nous de trouver le bon moyen de bien l’accompagner", a souligné le coach, au sujet de son meilleur buteur (16 réalisations et 7 passes décisives toutes compétitions confondues).