Nice : Ratcliffe ne va pas céder à la panique

Adrian Ursea, l'entraîneur par intérim des Aiglons. Bob Ratcliffe, président d'INEOS Football, a tenu à prendre la parole ce jeudi, lors d'un entretien accordé à Nice-Matin. Dans la même veine que Julien Fournier, le directeur sportif , Ratcliffe n'a pas voulu s'alarmer face à la situation de l'équipe.

Le mercato ne sera pas actif à Nice, prévient Ratcliffe

L'OGC Nice n'a pas brillé, lors de la première partie de saison. Éliminé en phase de poules de la Ligue Europa avec une dernière place de groupe (3 points en 6 matchs), actuellement douzième de Ligue 1 et ayant licencié Patrick Vieira, le club aspire à connaître une année 2021 plus réussie, sous la direction d'(de Patrick Vieira)a expliqué Bob Ratcliffe, en parlant de lui-même et de son frère, Jim. Face au début du projet, justement, Bob a jugé qu'il avait été très beau, sans doute trop : "."Dans l'optique de possiblement faire évoluer le groupe, le mercato hivernal pourrait être idéal, mais Bob Ratcliffe semble posséder une grande confiance envers les joueurs déjà présents. "Ne vous attendez pas à de nombreuses et coûteuses acquisitions.C’est pour cette raison que je ne m’attends pas à ce que nous soyons très actifs sur ce mercato", a glissé le président d'INEO Football. Reste donc aux Kasper Dolberg, Jeff-Reine Adélaïde ou encore Amine Gouiri de trouver la bonne formule afin de remonter la pente en 2021.