Nice - PSG : une absence de taille dans le groupe de Galtier

Paris va devoir se relancer à Nice sans l'un de ses principaux éléments, Marco Verratti. Touché au ischios jambiers droit lors de la défaite contre Lyon (0-1), le milieu de terrain ne sera pas rétabli à temps et manquera donc le déplacement.

Juan Bernat est toujours incertain

Encore en soin, le staff médical a annoncé qu'un nouveau point sur l'état de Marco Verratti devrait être fait d'ici quatre jours. Et ce n'est pas le seul élément sur lequel Christophe Galtier ne pourra pas compter. Toujours en train de se rétablir d'une contusion à la cheville droite, Juan Bernat est à l'heure qu'il est encore incertain pour samedi. Alors qu'il n'était pas entré en jeu lors du dernier match du PSG, la dernière rencontre du défenseur gauche remonte à Rennes (0-2), le 19 mars dernier. Paris, qui vient d'enchaîner deux défaites en championnat, doit absolument se relancer ce week-end pour garder ses distances avec Lens et Marseille à seulement six points derrière eux.