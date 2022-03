Nice : Pour Galtier, Rennes est "la meilleure équipe du Championnat"

"Pas un match à double tranchant, mais une confrontation directe"

Boudaoui et Atal sont "touchés" par l'élimination de l'Algérie

Nice s'attend à une rencontre difficile. Défaite à Marseille avant la trêve internationale (2-1), l'équipe de Christophe Galtier ne figure plus sur le podium, au contraire de Rennes (3ème, avec 2 points d'avance). C'est justement le club breton qui va se présenter sur la pelouse de l'Allianz Riviera, samedi lors de la 30ème journée de Ligue 1 (17 heures)., qui ne l'a pas caché, ce jeudi en conférence de presse."Rennes, c'est la meilleure attaque du Championnat et une bonne défense., a prévenu le coach du club azuréen, dans des propos relatés par L'Equipe. "Ce ne sera pas un match à double tranchant, mais une confrontation directe", a également jugé le natif de Marseille, conscient que les points sont très importants à ce moment de la saison.Il a également évoqué les états mentaux d'Hicham Boudaoui et Youcef Atal, qui sont revenus "KO" de l'élimination de l'Algérie, survenue face au Cameroun lors des barrages pour la Coupe du monde 2022 (défaite 1-2 après le succès 1-0 à l'aller). "J’ai suivi avec attention le match de l’Algérie,, a expliqué Galtier, qui a également exhorté le groupe à "les rebooster" afin d'aborder au mieux la fin de saison "excitante qui se profile" pour les Aiglons. Hormis la course à la qualification pour la prochaine Ligue des Champions, Nice disputera la finale de la Coupe de France, le samedi 7 mai prochain face au FC Nantes.