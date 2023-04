Nice : pour Digard, le retour de Galtier ne « change rien »

Le Paris Saint-Germain va devoir se reprendre. Après une nouvelle défaite à domicile face à l’Olympique Lyonnais, les hommes de Christophe Galtier sont sous pression. Lens et l’Olympique de Marseille sont revenus à six petits points et se mettent à rêver du titre, à la vue de la dynamique parisienne. En cas de nouvelle contre-performance, l’entraîneur français pourrait lui perdre sa place. De quoi rendre le match face à son ancien club forcément spécial. Interrogé à ce sujet, Didier Digard n'a pas voulu se concentrer sur ce retour ou les difficultés du PSG.

Digard veut se concentrer sur Nice

En conférence de presse, celui qui fait partie des dix candidats retenus pour passer le BEPF a simplement savouré le fait de jouer cette rencontre dans un stade plein : « ni le fait qu'il soit sous pression, ni le club de Paris...Nous, ça ne nous change rien. On est focalisés sur l'envie de renouer avec le succès, pour une fois dans un stade comble. Sincèrement, c'est grâce à eux que le stade est rempli. Mais le fait qu'ils soient dans une passe un peu moins bonne ou que leur coach ait été le coach ici la saison passée ne change rien ». Nul doute que l’OGC Nice voudra néanmoins en profiter.