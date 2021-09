Nice peut miser sur une attaque de feu

Après une saison 2020-2021 terminée en-dehors des places européennes, l'OGC Nice s'est assuré que ça n'arrive plus. Grâce aux investissements d'INEOS, le club azuréen a franchi un nouveau cap dans la construction de son équipe. Avec Christophe Galtier qui a été débauché aux champions de France lillois mais surtout avec les arrivées de Justin Kluivert, Calvin Stengs et plus récemment Andy Delort, les Aiglons vont enfin pouvoir proposer le jeu offensif qu'on attend d'eux. L'arrivée de l'international algérien a des airs de cerise sur le gâteau niçois. Le mercato estival niçois a été une réussite, de quoi répondre aux critiques des détracteurs et aux attentes des supporters.



En attaque, Christophe Galtier va avoir l'embarras du choix. Grâce à la filière néerlandaise, il possède des ailiers prometteurs. Avec l'arrivée de l'ancien capitaine de Montpellier, le quinquagénaire a obtenu un nouvel attaquant de pointe. Alors que Kasper Dolberg est en pleine bourre depuis son Euro réussi avec le Danemark et qu'Amine Gouiri continue d'être un des attaquants français les plus prolifiques de la Ligue 1, les options sont nombreuses pour l'actuel quatrième du classement. A eux trois, ils totalisent 97 buts dans l'élite du football français dont 23 rien que l'an passé. Un véritable big three !



L'association entre le demi-finaliste de l'Euro 2020, le champion d'Afrique 2019 et le capitaine des Espoirs tricolores risque de poser beaucoup de problèmes aux défenses qui vont croiser la route du nouveau riche du football hexagonal. L'argent de Jim Ratcliffe a été dépensé de manière très intelligente. Christope Galtier a les joueurs pour mettre en place ses idées et en plus, il a une profondeur de banc avec laquelle peu d'écuries de Ligue 1 peuvent rivaliser. Si Andy Delort manquera une partie de la saison avec la CAN qui est prévu en janvier, le Gym garde des armes pour s'illustrer en toutes circonstances. Non seulement, l'OGC Nice a obtenu le deuxième numéro 9 dont il avait besoin, mais en plus, il possède une variété de profils qui pourra mettre en difficulté l'adversité qu'importe son style de jeu. Les coéquipiers de Dante sont toujours invaincus et ils ont un effectif qui devrait permettre d'étirer cette série. Si l'an passé, Nice n'a pas réussi à remplir ses objectifs, cette année, le locataire de l'Allianz Riviera a les armes pour s'inviter parmi les cadors de la Ligue 1.