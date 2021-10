Nice - OM, un replay pour un dauphin

OGC Nice

Olympique de Marseille

2 - Marseille a échoué à gagner lors de 2 des 7 derniers matches de Ligue 1 au cours desquels son adversaire a eu un carton rouge alors que le score était de 0-0, mais c'était à chaque fois contre Paris, le 6 octobre 2013 (1-2) et ce soir (0-0). Echec. #OMPSG pic.twitter.com/WYc4RM5sW2

— OptaJean (@OptaJean) October 24, 2021

Même avec un point de pénalité, il faudra compter sur les Aiglons cette saison. Le projet l'annonçait et les hommes de Christophe Galtier, tout en donnant parfois l'impression de nous laisser sur notre faim, sont en réalité dans d'excellents temps de passage, ce qui laisse augurer en plus d'une certaine marge par rapport à leur réel potentiel collectif. Avec déjà quelques grandes réussites en toute facilité, comme ce 4-0 face à Bordeaux la semaine ayant suivi le match arrêté contre l'Olympique de Marseille, ou ce 3-0 à Saint-Etienne.Et puis, bien sûr, les Niçois vont affronter les Olympiens sur la lancée de leur incroyable retournement de situation contre Lyon (3-2), la première victoire après être menés de deux buts à dix minutes de la fin depuis l'OM en 1985 ! Les Azuréens, là encore avec l'impression de ne pas y toucher, disposent également de la. Même avec un point en moins, l'OGCN reste virtuel dauphin du Paris Saint-Germain. Aux avant-postes, Andy Delort, Kasper Dolberg et Amine Gouiri forment un trio sans beaucoup d'équivalents en Ligue 1 (sauf un).De la même manière que leurs homologues niçois, les hommes de Jorge Sampaoli n'ont pas été spécialement déboussolés par le raffut du 22 août à Nice, où ils avaient décidé de ne pas reprendre la partie après l'agression contre Dimitri Payet. Cinq de leurs sept matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, ont été glanés dans la foulée de l'annulation de leur match à l'Allianz Riviera. Si c'est plus compliqué en ce mois d'octobre, les Olympiens demeurent dans cette position enviable de dauphin virtuel du Paris Saint-Germain, eux aussi.Si l'enchaînement Lazio - Paris de la semaine dernière peut laisser quelques regrets, les deux 0-0 sont aussi de nature à rassurer sur le plan défensif. C'est ainsi la, après Rennes (2-0) et Angers (0-0) en septembre. Et leurs chances de qualification demeurent intactes en Ligue Europa, en dépit des trois nuls consécutifs. Jorge Sampaoli a su apporter une volonté de jouer dans une forme de désorganisation a priori maîtrisée, ce qu'il faudra toutefois confirmer très vite après le sentiment mitigé du Clasico à ce sujet.