Nice-OM : Le supporter auteur du salut nazi placé en détention

Procès renvoyé au 13 octobre



⚽⚖️L'auteur du salut nazi du match Nice - Marseille a été interpellé et sera jugé ce vendredi en comparution immédiate pour apologie de crime contre l’humanité. La @_LICRA_ sera partie civile au procès. #tolerancezero #OGCNOM pic.twitter.com/xgcXjk8EaX

— Licra (@_LICRA_) September 2, 2021

Une image avait été largement relayée sur les réseaux sociaux après les incidents survenus lors de la rencontre entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille, le 22 août dernier. Un supporter niçois avait effectué un salut nazi dans les tribunes de l'Allianz Riviera. Interpellé ce vendredi matin, il a été l'objet d'une comparution immédiate cet après-midi devant le tribunal correctionnel de Nice, qui a pris la décision de le placer sous mandat de dépôt comme le rapporte RMC Sport.a déclaré l'homme âgé de 31 ans.La Licra (Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme), s'est constituée partie civile dans cette affaire, au même titre que l'OGC Nice.Pour rappel, le match entre le club azuréen et le club phocéen avait été stoppé à la 78e minute en raison de plusieurs débordements sur la pelouse l'Allianz Riviera. Le numéro 10 de l'OM, Dimitri Payet, avait été touché par une bouteille sur un corner, et avait lancé deux bouteilles vers la tribune en réaction. Par la suite, s'était déroulé un envahissement du terrain et les joueurs de l'OM avaient refusé de reprendre la rencontre.Depuis, la commission de discipline de la LFP a prononcé plusieurs sanctions : l'Allianz Riviera a écopé d'un match à huis clos, lors de la 4e journée face à Bordeaux (4-0) ; alors que Pablo Fernandez, l'adjoint de Jorge Sampaoli, a été suspendu de toutes fonctions officielles pour avoir frappé un supporters de l'OGC Nice. D'autres sanctions seront prononcées à l'issue de l'instruction qui sera rendue le mercredi 8 septembre prochain.