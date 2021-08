Nice-OM : Labrune demande l'aide du gouvernement après les incidents

"Des faits inacceptables"

Vincent Labrune est inquiet. Deux jours après les incidents survenus dimanche lors de la rencontre entre Nice et l'OM, en clôture de la troisième journée de Ligue 1, le président de la LFP se serait adressé au gouvernement par le biais d'un courrier. RMC Sport s'est procuré ce courrier et en dévoile, ce mardi, les grandes lignes.

En faisant allusion à l'envahissement de certains supporters niçois sur la pelouse de l'Allianz Riviera, le président de la LFP explique que "la sécurisation des matchs de football et la gestion de certains supporters sont particulièrement complexes". Évoquant divers problèmes constatés dans d'autres rencontres après les trois premières journées du championnat de France - Montpellier-OM, Brest-Rennes, OM-Bordeaux, Lens-Saint-Etienne et Rennes-Nantes - l'instance via Labrune dénonce des "faits inacceptables" et demande une aide plus importante et des sanctions à la hauteur des débordements.

"Il est essentiel que les fauteurs de troubles soient sanctionnés significativement et, cela nécessite une action commune des clubs, des instances, des pouvoirs publics locaux et nationaux, mais aussi et surtout de la justice (...) Je me tiens donc, ainsi que les équipes de la LFP, à votre disposition pour participer aux travaux que vous voudrez bien conduire pour lutter contre cette tendance inquiétante et apporter des solutions pérennes pour une meilleure sécurisation des matchs de football", écrit Labrune qui indique également que "les pouvoirs de la LFP sont, somme toute, assez limités pour régler ces problèmes de violence et d’ordre public." Pour rappel, les dirigeants de Nice et de l'OM vont devoir s'expliquer mercredi devant la commission de discipline de la LFP.