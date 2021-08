Nice-Marseille : Rivère donne une autre version pour Guendouzi

Le président niçois Jean-Pierre Rivère a ainsi démenti ce mardi l’hypothèse de coups portés à l’encontre de Mattéo Guendouzi lors d'un Nice-Marseille qui restera malheureusement dans les annales. Dans les colonnes du journal L’Equipe, le président des Aiglons a indiqué que le milieu marseillais n’avait pas de traces de blessure avant d’arriver aux vestiaires. « Mis à part sur la photo que l’on voit partout (un supporter est en garde à vue pour s’en être pris à Payet, ndlr), il n’y a pas eu de violence sur des joueurs de l’OM, a expliqué Rivère. Au passage, Guendouzi, images à l’appui, n’a pas de traces dans le cou quand il est sur la pelouse. » La bataille médiatique continue et il est de plus en plus dur de démêler le vrai du faux.

"On doit en faire un précédent pour le football français" :