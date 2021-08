Nice-Marseille définitivement arrêté par l'arbitre

Le derby méditerranéen entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille a tourné au vinaigre. La rencontre a été interrompue à la 74e minute de jeu suite à un envahissement du terrain de l'Alliaz Riviera. Une situation qui a ensuite complètement dégénéré. Des jets de projectile émanant des tribunes de l'enceinte niçoise ont atteint des joueurs sur l'aire de jeu, dont Dimitri Payet, visiblement touché à l'abdomen. Le meneur de jeu marseillais a répondu de façon véhémente en manifestant son énervement auprès du public niçois, renvoyant une bouteille qui le visait. Pris au dépourvu, le service de sécurité a été débordé par la situation.



Des échauffourées ont alors éclaté dans la confusion générale. L'entraîneur de l'OM Jorge Sampaoli a lui aussi manifesté une colère noire, jusque dans le tunnel du stade, avant d'être calmé par certains de ses propres joueurs. Il reste à savoir si la rencontre pourra reprendre après de tels incidents, d'autant que des tensions entre les deux camps ont également terni la situation selon le diffuseur Amazon Prime.



Après plus d'une heure d'interruption, les officiels de la rencontre ont décidé de reprendre le match, tandis que le président de l'OGCN, Jean-Pierre Rivère, s'est adressé aux groupes de supporters pour aller dans ce sens. Mais le staff et les joueurs de l'Olympique de Marseille ne sont jamais revenus sur la pelouse, quittant les lieux en catimini. Benoît Bastien a alors sifflé la reprise de la rencontre avec les onze joueurs niçois présents sur le terrain, avant d'acter la fin du match sur tapis vert. Un rapport sera ensuite rédigé par M. Bastien où chaque club fera valoir ses droits. Bien que mené 0-1 au moment des faits après un but de Dolberg au début du second acte (1-0, 49e), l'OM n'a certainement pas l'intention de se laisser faire en abandonnant des points suite à cette situation. Le dénouement de cette affaire est encore loin...