Nice tient son match référence. Morgan Schneiderlin n'a pas hésité à employer le terme après la prestation très aboutie des Aiglons contre l'Olympique de Marseille (3-0). Au-delà du résultat, Nice a enfin été convaincant dans son contenu. "Oui, c'est une victoire référence, a lâché Schneiderlin dans des propos accordés à Canal +. C'est peut-être dommage qu'on l'ait aussi tard dans la saison, pour être honnête."

"On doit s'appuyer sur cette victoire"

"C'est frustrant de nous voir faire des prestations comme celle-là, parce qu'on sait qu'on en a les capacités, a continué l'ex-international français. On l'a affiché sur quelques matchs, sur des périodes. Mais le faire sur un match, c'est plus difficile.. On est contents et on doit s'appuyer sur cette victoire."