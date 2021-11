Nice : Les vœux de Galtier

Galtier : « Notre équipe a des points forts mais aussi cette faiblesse, dans des périodes de match, à refuser la difficulté »

🔴 Boudaoui, Atal, Guessand : le point du coach Galtier avant #OGCNFCM 👇

— OGC Nice (@ogcnice) November 25, 2021

« On doit vouloir faire mal à l'adversaire sur la totalité du match »

Nouveau dauphin du Paris-SG après la fin de la 14eme journée (le match Lyon-Marseille n’a pu se dérouler dimanche soir suite à l’incident dont a été victime Dimitri Payet), l’OGC Nice a le vent en poupe. Bien que battu à domicile par Montpellier (0-1) lors de la 13eme journée, le club azuréen reste sur trois succès en cinq sorties depuis son incroyable renversement contre l’OL (victoire 3-2 alors que Lyon menait encore 2-0 à la 80eme minute), le 24 octobre.Nice a pris le meilleur à l’extérieur sur Angers (2-1) et Clermont (2-1), deux rencontres où l’OGCN a à chaque fois été mené. Une rengaine, donc, pour les Aiglons. Des situations qui se transforment souvent en positif mais que Christophe Galtier souhaiterait éviter. « Notre équipe a des points forts mais aussi cette faiblesse, dans des périodes de match, à refuser la difficulté, a relevé l’entraîneur niçois avant de recevoir Metz, samedi (21 heures). Pour attaquer, il faut avoir de la personnalité, aller mettre le nez dans des défenses très athlétiques, proposer des courses gratuites qui vont servir aux partenaires, pour étirer le bloc adverse, et être récompensé à la longue. Nous, on pense que ça va venir, mais ça ne vient pas sans rien. A chaque fois qu'on a pu renverser les situations, c'est qu'on a fourni plus d'efforts ».« En matière de personnalité, il faut qu'on soit beaucoup plus dur et ne pas attendre d'être dos au mur. On doit vouloir faire mal à l'adversaire sur la totalité du match, à travers les efforts qu'on lui impose », a ajouté le coach sacré champion de France à la tête de Lille la saison dernière. Galtier sait par ailleurs que Nice possède la meilleure défense du Championnat (11 buts encaissés, mais le pointilleux technicien sait aussi que son équipe a encaissé au moins un but au cours des sept dernières journées. « Sur cinq matchs où on n'a pas pris de but, on l'a emporté quatre fois, a dit Galtier. Vous vous êtes sécurisés défensivement, vous voulez vous améliorer offensivement et vous en oubliez ce qui a été votre point fort. C'est un rappel permanent que l'on doit avoir. Ces derniers temps, nos axes de travail sont plus haut, sur les côtés, en oubliant ce que nous étions à l'entame du Championnat. » Mercredi prochain, l’OGC Nice se rendra à Paris pour défier le PSG.