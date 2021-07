Nice - Lemina : "C'est le projet qu'il me fallait"

Kluivert valorise l'ambition de Nice

Cinq ans après son départ de l’Olympique de Marseille, Mario Lemina va retrouver la Ligue 1, alors qu'il s'est engagé samedi en faveur de l'OGC Nice. Il a été présenté à la presse comme d'autres éléments, ce mardi après-midi (Justin Kluivert, Calvin Stengs et Pablo Rosario). Le milieu de terrain, qui est arrivé en provenance de Southampton, a mis en valeur sa nouvelle maturité, plus étendue que dans le passé à ses yeux.Toutes les expériences à l'étranger m'ont permis d'apprendre beaucoup de langues et de gagner en maturité et de revenir en France avec un bagage important. À moi d'apporter mon vécu et d'encadrer, avec les autres cadres de l'équipe, et de pousser les jeunes de l'effectif pour atteindre nos objectifs", a commenté le natif de Libreville.Autre recrue attendue, Justin Kluivert, prêté par l'AS Rome avec option d'achat, n'a lui pas manqué de justifier sa venue par les présences de joueurs connus à ses yeux dans l'effectif, et par la persuasion de son nouvel entraîneur, Christophe Galtier. "La venue de Calvin Stengs et la présence de Kasper Dolberg sont des éléments qui m'ont convaincu de venir", a clarifié l'ailier, puis de développer par la suite : "Mes discussions avec le coach, Christophe Galtier, champion de France avec Lille, ont aussi fait pencher la balance. J'ai commencé à l'Ajax qui est une équipe très compétitive, puis l'Italie, qui est un Championnat un peu plus difficile où j'ai appris beaucoup de choses, en Allemagne également, j'ai hâte de découvrir le Championnat de France et de montrer mes qualités."En cinq matchs de préparation jusqu'alors, le Nice de Christophe Galtier s'est imposé à une seule reprise, le 17 juillet dernier face au Dynamo Kiev (1-0). Pour le reste, le club azuréen a concédé des défaites contre Lausanne (0-3), Bastia (1-0) et l'Union Berlin (1-0), ainsi qu'un nul face à Rodez (1-1). Samedi, pour son dernier match de préparation, Nice affrontera l'AC Milan (20h30), avant de reprendre le chemin de la Ligue 1, le 8 août contre Reims.