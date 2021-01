Nice, le plus grand bide de l'automne ?

4 - Nice est le 4e club 🇫🇷 à terminer avec 3 points ou moins en phase de groupes de Ligue Europa après Marseille (1 - 2018/19), Bordeaux (3 - 2013/14) et Rennes (3 - 2011/12). Médiocre. pic.twitter.com/SLx4bLxSYU

Dix clubs de Ligue 1, après la dix-septième journée, affichent un classement inférieur à celui avec lequel ils avaient conclu la saison précédente. Hormis pour l'exception Lille (qui ne fait pas partie de cette mauvaise moitié), il ne fallait visiblement pas se qualifier pour la Ligue Europa : les deux baisses les plus spectaculaires sont en effet pour le(-9, en passant de la sixième à la quinzième place) et(-7, de la cinquième à la douzième place), à égalité avec(-7, de la dixième à la 17eme place). Si l'OGCN peut virtuellement gagner deux places en cas de succès lors de son match en retard à Marseille, c'est bien aux Aiglons que revient la récompense si peu honorifique de déception de la première partie de saison.Ce n'est pas un hasard si, parmi ces trois clubs, Nice est le seul à avoir changé d'entraîneur, Patrick Vieira étant remplacé par Adrian Ursea. Reims, promu en 2018, a surperformé la saison passée et les Champenois étaient les premiers à le savoir. Tandis que Strasbourg, remonté en 2017, continue de naviguer dans son championnat, celui de la deuxième partie de tableau. A Nice, c'est l'affaissement d'un projet qui avait été lentement et patiemment construit. Une chute de tension qu'on peut encore espérer passagère, bien entendu."Certaines choses ne nous convenaient pas dans la gestion de l'équipe, expliquait le président Jean-Pierre Rivère il y a trois semaines, en conférence de presse. C'est une longue réflexion qui a mûri, pas un coup de tête. C'était humainement compliqué. On aurait préféré ne pas prendre cette décision, mais notre projet doit continuer et être mené à bien." Dans l'ordre des régressions au sein de la hiérarchie du championnat de France, suivent l'(cinquième, -3, mais virtuellement -2),(seizième, -3),(19eme, -3), le(troisième, -2),(20eme, -2), le(quatrième, -1) et les(treizième, -1).