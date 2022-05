Le dialogue par médias interposés se poursuit entre Christophe Galtier et les Ultras de la Populaire Sud de Nice. Après que des chants honteusement moqueurs sur la mort d'Emiliano Sala ont retenti ce mercredi dans l'Allianz Riviera, dans le cadre du match entre Nice et Saint-Étienne (4-2, 36e journée de Ligue 1), le coach des Aiglons n'avait pas mâché ses mots à l'endroit des supporters concernés. Ces derniers lui ont ensuite répondu par le biais d'un communiqué, et c'est à ce sujet que Christophe Galtier a été interrogé vendredi en conférence de presse.



À la veille d'accueillir Lille (21h, 37e journée), le stratège niçois a accepté de répondre, mais cette fois sans vouloir jeter de l'huile sur un feu déjà intense. "Ce communiqué vaut ce qui vaut, il a le droit d'exister, et ce qui est à l'intérieur... Chacun à sa manière d'analyser. Quant à savoir si je redoute quelque chose me concernant sur le match de demain, je souhaite que l'ensemble du stade et des supporters puissent encourager l'équipe qui se bât depuis dix mois pour les places européennes."

Galtier d'accord avec Estrosi



Quant à rendre hommage à Emiliano Sala, Christophe Galtier est visiblement enclin à suivre la proposition lancée par le maire de la ville, Christian Estrosi. "J'ai lu et écouté les médias et j'ai vu que Monsieur Estrosi voulait que le stade rende un hommage à Emiliano Sala à la neuvième minute. C'est une très bonne idée." L'entraîneur des Aiglons a par ailleurs tenté de calmer un peu les choses et de faire redescendre la pression en attendant les possibles sanctions que la Commission de la Ligue pourrait prendre à l'égard de l'OGC Nice. "Je ne sais pas quelles décisions vont être prises par la commission, mais il faut revenir au calme et à la compétition."