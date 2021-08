Nice : La tribune Populaire Sud fermée quatre matchs

Nice dénonce l'attitude de l'OM

[Communiqué]

Retrouvez les précisions et les décisions du @prefet06 suite aux incidents survenus lors du match Olympique Gymnase Club (OGC) de Nice et Olympique de Marseille (OM) du 22 août 2021 ici ⤵️https://t.co/PAprvH2R7c pic.twitter.com/FZJr4gploL

— PréfetAlpesMaritimes (@prefet06) August 23, 2021

La première sanction est tombée au lendemain des graves incidents survenus lors de la rencontre entre l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille, dimanche soir lors de la troisième journée de Ligue 1. Ce lundi, Bernard Gonzalez, préfet des Alpes-Maritimes, s'est exprimé dans un communiqué officiel. Il a annoncé laPrécisant qu'il n'attendait pas les sanctions "qu'il appartient à la Ligue de football Professionnel (LFP) de décider", le préfet des Alpes-Maritimes a également évoqué d'autres décisions afin de prévenir de nouvelles violences. Ainsi, il a annoncé la "mise en place dans les meilleurs délais d'un filet anti-projections devant la tribune populaire Sud" ; l' "édiction de mesures d'interdiction individuelle de stade à l'encontre des individus auteurs des violences dès leur identification par les services de police agissant dans le cadre des enquêtes préliminaires ouvertes par le procureur de la République de Nice" ; mais également l' "étude d’un dispositif renforcé de sécurisation de la tribune Visiteurs afin de prévenir les projections et agressions".Dans un communiqué publié ce lundi soir, l'OGC a condamné les jets de bouteille. "S’agissant de l’envahissement du terrain, et après en avoir retracé la chronologie images à l’appui,Là où il est de la responsabilité des acteurs de l’apaiser, comme l’ont fait les Aiglons et Christophe Galtier", peut-on lire sur le communiqué.